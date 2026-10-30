Открыл свои двери миру: в БГУ учатся более 5,5 тыс. иностранных студентов из 60 стран

105 лет лидерства. 30 октября Белорусский государственный университет празднует свой юбилей. Со значимой датой коллектив и студентов вуза поздравил Александр Лукашенко.

"Более века БГУ сохраняет статус ведущего вуза" - Лукашенко поздравил университет с 105-летием Президент уверен, что благодаря труду коллектива вуза по воспитанию интеллектуальной элиты страны БГУ продолжит способствовать опережающему развитию Беларуси

105 признаний в любви и ровно столько же лет лидерство, которое подтверждается ежедневно. Сегодня Белорусский государственный университет отмечает юбилей. Его имя звучит в мировых рейтингах, и ключевое - родной он не только для белорусов, но и для более чем 5,5 тыс. иностранных студентов из 60 стран.

Имя БГУ звучит в мировых рейтингах

БГУ - это бренд. За свои 105 лет университет подготовил более 200 тыс. специалистов. В аудиториях преподавали Якуб Колас и Янка Купала, среди выпускников - академики, министры, дипломаты, парламентарии и руководители крупных предприятий страны.

БГУ - это многопрофильный вуз и главная кузница кадров для всей экономики Беларуси: 16 факультетов, 3 института и 7 учреждений образования

Андрей Король, ректор БГУ: "БГУ является лидером по многим направлениям. За последнюю пятилетку мы нарастили экспорт практически в два раза - сегодня он достиг 21 млн долларов США. У нас очень много проектов с нашими международными надежными партнерами из Китая, из Российской Федерации. И эти проекты, они позволяют нам не только развивать теорию, но, естественно, имплементировать это в практику".

Каждый третий победитель престижных олимпиад учится в БГУ

Каждый третий победитель престижных олимпиад учится именно здесь. Также университет - это еще и мощный научный холдинг. Именно ученые БГУ создают и запускают на орбиту белорусские университетские спутники, разрабатывают уникальные лекарства против рака, а также обеспечивают работу оборудования на Международной космической станции. А еще в университете открывают уникальные специальности, аналогов которых в мире нет.

Величественный и направляющий, главный университет страны, где рождаются смыслы, технологии и кадры, которые и создают будущее нашей страны. С юбилеем, родной БГУ!