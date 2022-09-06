"Открыла дверь и ахнула" - течь в потолке надолго запомнится жительнице Татьяне и ЖЭСу

Тему для следующего сюжета подсказали телезрители, которые обратились на нашу горячую линию. В одном из подъездов по адресу Волоха, 3 вот уже который год протекают трубы. В этот раз под ударом оказались три этажа. Местные службы ЖЭС никак не реагировали. Приезд съемочной группы АТН процесс замены труб ускорил. На протяжении недели Дарья Рачко следила за выполнением. Правда, вопрос, а можно ли было обойтись без телевидения, остается открытым.

"Месяц назад в июле я сюда прихожу, смотрю, в дверях записка, что надо связаться с ЖЭСом, что я топлю соседей. Я открываю дверь, захожу и ахнула", - рассказывает жительница.

Обвалившийся угол, отклеившиеся обои, течь в потолке в коридоре, кухне и ванной - в таком состоянии увидеть свою квартиру Татьяна точно не ожидала.

Это началось с июня 2022 года так активно. Настолько, что отваливается этот угол уже. Вот тут какой-то стояк идет канализационный кухонный. Татьяна, жительница г. Минска

По этому адресу не проживает. Как увидела записку, то сразу обратилась в местный ЖЭС. Пришли, посмотрели, вердикт: текут трубы, сказали, что заменят. На вопрос - когда? Отвечают - ждите. Вот так и ждали, только проблема от этого не решалась. Акт не составили, а значит, факта заявки тоже не было.

Пришел мастер утром, пришли, наверное, два сантехника, покричали на меня, когда я сказала: "Давайте хоть акт составим". "Мы вам сообщим, будем звонить", - сказали они. Татьяна, жительница г. Минска

И течет до первого этажа. Соседи куда только не обращались: и в ЖЭС, и в 115, причем задолго до. Но закрепить проблему в письменном виде сами сотрудники не брались - якобы не могли выявить причину. Вызывали и аварийную службу. Это уже рассказывает Татьяна - живет двумя этажами ниже.





За разъяснением ситуации отправились в коммунальные службы. На месте, со слов сотрудника, никого не было, потому что большая загрузка. На 62 дома только 2 сантехника и 1 мастер.

Оставили телефон, на случай, если все-таки кто-то объявится. Но и тогда было понятно, говорить с нами не хотят, отправляют в соседний ЖЭС, якобы там руководство. Поехали. Уже по дороге - звонок.

Это в перекрытии течь, потому что в выше расположенной квартире там все сухо. Их вина только в том, что они доступ в квартиру не предоставили, и сами сказали, что у них там эта проблема 3 года, но при этом в ЖЭС ни разу не обратились. Все, теперь мы подаем в ЖЭУ-6 на закупку материалов, будем с ними связываться и в кротчайшие сроки все устранять. Татьяна Горбацевич, начальник ЖЭС № 14 г. Минска





Эта течь происходила от общего домового канализационного стояка. Это зона ответственности ЖЭСа, и они будут бесплатно проводить замену. На данный момент на среду есть договоренность, на следующей неделе (жилец дал согласие) будет производиться замена участка труб. Кирилл Залойло, замдиректора ЖКХ № 1

Ситуацию сразу взяли на контроль. Спустя неделю пришли сантехники и мастер оценить объем работы. Обещали - сделают.

В Минске за последние 7 месяцев более 64 тысяч заявок - это только зарегистрированных, из них выполненных - 99 %.