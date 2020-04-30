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Открылась обновленная Республиканская доска почета

Сфера здравоохранения - на Республиканской доске почета. Она открылась в преддверии Праздника труда в Минске. 62 победителя! Это передовые коллективы и регионы, промышленные гиганты, лесные и сельскохозяйственные организации, компании сферы услуг. Среди лучших - три медицинских учреждения - в Минске, Могилеве и Витебске. Планируется, что сфера здравоохранения получит больше номинаций и не будет ограничена рамками социального блока.

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