Беларуси и России в последнее время вместе пришлось противостоять современным вызовам -фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников. События прошлого года показали, что наше законодательство слишком либерально в отличие от многих зарубежных стран, которые уже давно пошли по пути ужесточения правовых норм в вопросах безопасности. Новые формы экстремизма, радикальная активность и информационная агрессия требуют симметричного ответа в правовом поле. Над устранением этого пробела и будут работать депутаты. Принятием резонансных законопроектов пока в первом чтении сегодня открылась весенняя сессия парламента. Впереди три месяца на доработку и голосование по важным законам в разных сферах - от защиты национальных интересов до экономических новаций. За что проголосовали депутаты сегодня? Расскажет Ольга Анищенко.



Уроки минувшего года, прямо скажем, активизировали законотворчество. Особенно в той его части, которая затрагивает общественный порядок и безопасность. Не только личного, национального порядка. Решение вопросов, где неприемлема поспешность, готовили основательно: на кону национальные интересы.



Повестку нынешней сессии во многом определило время, говорят депутаты. Протестной активности и всему, для чего улица стала ширмой, законодатель готов определить правовые рамки. Лишь для этого около 10 отдельных законопроектов. На все случаи. С высокой трибуны Владимир Андрейченко скажет, что мы выдержали давление беспрецедентного масштаба. Но смог ли дать закон достойный ответ новым формам экстремизма и информационной агрессии? Устранить все пробелы - прямая обязанность парламентариев.



"Пляской на костях" сегодня назовет генпрокурор поддержку отдельными силами нацистской идеологии. Уничтожать в зародыше все, против чего воевали наши прадеды - общая задача. И отдельный закон поможет в ее решении. Он поставит заслон любым попыткам реабилитации нацизма, в том числе их финансирования.



Под запрет попадут и иностранные компании, занимающиеся такой пропагандой. И не важно, на улицах или в интернете. А МВД составит перечни сомнительных организаций, а также символики и атрибутики нацистского порядка.



Слишком либеральный ответ на вопросы государственной важности - вот то, чем грешат многие белорусские законы. На это в последнее время не раз обращал внимание и Президент.



Дескать, мир, понимая недетские угрозы миру и спокойствию, оперативно корректирует законодательство.



Так, Великобритания расширяет полномочия полиции. Чтобы разогнать любую массовую акцию, впредь будет достаточно лишь подозрения, что она "создает помехи людям". И эта претензия коснется любого пикета, даже одиночного. А сами полицейские установят время начала и финиша акции. Штраф до 2 500 фунтов стерлингов. К национальной безопасности Франция подошла тоже детально. Запрещено даже публиковать фото полицейских: виновным может грозить до года тюрьмы и 45 тысяч евро в качестве санкций. Местным стражам порядка расширили права на применение оружия. А на волне протестов "желтых жилетов" полиции разрешили использовать специальные гранатометы. Россия не остается в стороне. Санкции за неповиновение правоохранителям и силовым органам на митингах стали куда больше. Юрлицам и вовсе могут выставить штраф без малого в 3 тысячи долларов. Митингом могут признать и одиночные пикеты. Под запретом умышленная блокировка улиц, помехи движению, максимум 10 лет тюрьмы. За клевету в интернете - до 5 лет, за оскорбление ветерана - до 3. Группа лиц так легко уже не отделается. Россия, где все самое интересное еще впереди, заблаговременно заручается поддержкой закона. Ведь игра в либералов может дорого стоить.



Экстремистским призывам тоже дадут отпор. Если действия нарушителя посягают на независимость, территориальную целостность, общественную безопасность - само понятие "экстремизм" депутаты расширили. К слову, как и "экстремистские материалы". Теперь это не только информация, но символика и атрибутика, способствующая деструктивной цели. Не на все прецеденты, которые попадут под статью "Экстремизм", будут искать ответ в Уголовном кодексе, но отдельные деяния ждет только такая трактовка.



И еще из заметного по этой статье. Дела в судах в отношении экстремистских организаций теперь рассмотрят по ускоренной программе - максимум месяц на все про все. Но не судом единым. В том смысле, что уличить группу граждан в экстремизме уполномочили милицию и КГБ. Со всеми вытекающими. Как отнесутся к протестующим на улицах? Генпрокурор пояснит: индивидуально.



Массовые мероприятия - еще одна резонансная тема. И отдельный закон, в который на волне протестной осени ожидаемо внесли корректировки. Теперь уведомительный порядок организации и проведения таких мероприятий в Беларуси упразднен. Дать разрешение может лишь местная власть и при этом сама определить места для митингов. Важные поправки для СМИ: освещать массовку онлайн, если она проводится с нарушением, больше нельзя. Министр внутренних дел, представляя законопроект, объяснит такое решение.



Вообще, поствыборная волатильность в обществе дала почву для размышлений. Когда угрозы стали частью личного пространства - жизни, здоровью, имуществу, безопасности близких. Есть категории лиц (судьи или правоохранители), которым в таких сложных случаях предоставлена государственная защита. Но время показало: угрозы коснулись многих госслужащих и журналистов. Теперь им тоже не откажут в защите. Достаточно лишь заявления.



Министр уточнит, что в стране уже возбудили более 400 уголовных дел по таким фактам. Сливы личных данных лишь накаляли обстановку. Но законодатель и здесь приложил руку, предложив отдельный закон. Согласно документу, в стране будет создан специальный уполномоченный орган, который аккумулирует все наши личные данные. И условно определит, какие из них можно будет сообщать, например, банку, а какие - налоговой. Утечка теперь тоже может стоить не только административного наказания.



Профпригодность журналистов - еще одна горячая тема в Овальном зале. С той точки зрения, что ответить за фейки придется по всей строгости. И это чревато блокировкой интернет-СМИ. Кстати, раньше такие запреты выдавал лишь Мининформ, а теперь еще и прокуроры, если речь о национальных интересах.



Экономические вопросы, казалось бы, сегодня отошли на второй план. Но в весенней повестке их будет немало. Рассмотрят Кодекс об образовании, поправят трудовое законодательство. И начали уже сегодня. Так, отныне призывы к забастовкам на предприятиях чреваты расторжением трудовых отношений для таких активистов. Сенаторы по традиции тоже открывают сессию. Спикер Наталья Кочанова нацеливает на результат и внимание к чаяниям граждан. Вот такой фокус будущей работы. А все решения парламентариев должны быть растиражированы в обществе. Ведь если точно знать, чем грозит телеграм-активность или вербовка, желание испытать на себе букву закона может угаснуть.



