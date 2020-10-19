Конец пробкам! Сегодня после масштабного ремонта открылось движение автомобилей на путепроводе на пересечении столичной улицы Орловской и проспекта Победителей. Реконструкция началась еще в начале лета, там был организован объезд для всех видов транспорта. Это вызвало существенные неудобства. И вот практически все работы завершены, причем на месяц раньше срока.