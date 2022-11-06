Открылся белорусский павильон на Китайской международной выставке импорта

Белорусы в Шанхае. Сегодня там открылся павильон нашей страны на V Китайской международной выставке импорта.

В крупнейшей экспозиции принимают участие 145 стран мира. Все со своими лучшими товарами. Беларусь представляет больше 30-ти производителей. Традиционно ценят везде качество нашей еды. В этом году на выставке отдельно открылся павильон возможностей Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень".