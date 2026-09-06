Открыть музей и вдохнуть жизнь: как супруги восстанавливают старинную усадьбу в Кореличском районе

На территории Беларуси насчитывается значительное количество пустующих дворцово-парковых комплексов и усадеб. Когда-то они были центрами культурной жизни, а сейчас находятся в запустении.

Но есть и случаи успешного восстановления подобных объектов неравнодушными людьми. Яркий пример - усадьба в агрогородке Райца, приобретенная за 1 БВ. И сегодня там уже работает Музей народного творчества.

Чудеса под одной крышей

Многие из нас мечтают отдохнуть от городской суеты, насладиться природой, пожить в большом доме и пить чай на веранде с видом на сад, куда в гости могут заходить косули, еноты и белочки, именно в такие моменты представляешь себя героем сказки. А семье Александра и Веры Солдатовых и представлять не надо.

Семья осуществляет восстановление усадьбы на протяжении 16 лет. Масштаб работ значителен: территория составляет 1,5 гектара, площадь дома - 468 кв. м. И что важно, во время ремонта хозяева сохраняют всю аутентичность и историю дома.

У поместья богатая история. Когда-то здесь звучала речь дворянского рода Раецких, позже стены помнили тихие шаги монахинь, а в советские годы - запах лекарств из местной аптеки. В 2010 году супруги Солдатовы купили эту усадьбу за одну базовую величину и сделали здесь музей и художественную мастерскую.

"По условиям договора мы должны были сразу сделать музейное помещение. Мы сразу сделали первый большой зал и организовали там смешанную выставку. Там было и ткачество, и керамика, и резьба, и соломка. Там было представлено все, и можно было говорить о всех видах народного творчества Беларуси, - рассказала Вера Солдатова, мастер по соломоплетению.

Музей в усадьбе состоит из трех залов: в одном из них экспонаты из соломки, во втором - живописные картины, а в третьем - экспозиции белорусского быта разного времени. Только за это лето на экскурсии в музей приехало более 150 человек: от школьников до иностранных туристов.

Вера Солдатова, мастер по соломоплетению:

"На мастер-классы приезжают даже из России. Есть теперь уже целая серия этих туристических поездок".

Гордость коллекции - соломенные зубры. На одну такую фигуру у мастерицы уходит около месяца. Их заказывают даже в качестве дипломатических подарков для международных делегаций.

А еще Вера Евгеньевна вышивает соломкой, выращенной у себя на участке, и в ее коллекции имеются православные венчальные короны, которые были созданы с благословения митрополита Филарета.

Творчество супругов не замыкается в стенах музея. В светлой комнате, где когда-то жили монахини, Александр Васильевич пишет картины и уже на протяжении месяца занимается написанием иконы по образу XII века. А когда холст отложен в сторону, начинаются другие заботы: покосить двор, собрать ветки и урожай, ведь 1,5 гектара требуют постоянного внимания.

Территория большая, и ухода за ней надо немало. В парке растут уникальные растения, например, клен-явор, который из одного корня пустил семь стволов и напоминает живую беседку. Рядом - редкий восьмитычинковый каштан.

Несмотря на хлопоты, главной миссией супруги считают не просто создание уникального музея, восстановление стен усадьбы и поддержание порядка в парке. Самое важное для них - сохранять память о том, что происходило на этой земле веками, и бережно передавать эту историю следующим поколениям. Чтобы каждый гость, переступая порог, чувствовал себя не туристом, а частью большой белорусской сказки.