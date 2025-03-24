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Открыт прием заявок на участие в олимпиаде по вопросам теории и практики избирательного процесса
Открыт прием заявок на участие в республиканской олимпиаде по вопросам теории и практики избирательного процесса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.
Олимпиада организована ЦИК совместно с Министерством образования, Академией образования, Академией управления при Президенте и направлена на повышение у учащихся X-XI классов уровня знаний законодательства Республики Беларусь в области избирательного права и избирательного процесса.
Олимпиада пройдет в три этапа. С 7 по 14 апреля участники олимпиады будут иметь возможность дистанционно прослушать лекционный образовательный курс по вопросам теории и практики избирательного процесса. С 15 по 19 апреля участникам необходимо будет принять участие в компьютерном тестировании и ответить на вопросы, подготовленные организаторами олимпиады. С 22 апреля по 7 мая в Минске пройдет очный этап, где победителям второго этапа олимпиады необходимо будет пройти тестирование и принять участие в турнире по настольной образовательной игре "Выбор.BY".
Прием заявок для участия в олимпиаде продлится до 1 апреля.
Ознакомиться подробнее с порядком участия в олимпиаде можно на сайте ЦИК Беларуси или Национального образовательного портала.