Открыт прием заявок на участие в олимпиаде по вопросам теории и практики избирательного процесса

Фото ЦИК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12d7df18-ab6d-4964-8a4a-5eb98b2bf880/conversions/402badbb-6862-4341-a78e-b12dcc4053a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12d7df18-ab6d-4964-8a4a-5eb98b2bf880/conversions/402badbb-6862-4341-a78e-b12dcc4053a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12d7df18-ab6d-4964-8a4a-5eb98b2bf880/conversions/402badbb-6862-4341-a78e-b12dcc4053a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12d7df18-ab6d-4964-8a4a-5eb98b2bf880/conversions/402badbb-6862-4341-a78e-b12dcc4053a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ЦИК

Открыт прием заявок на участие в республиканской олимпиаде по вопросам теории и практики избирательного процесса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

Олимпиада организована ЦИК совместно с Министерством образования, Академией образования, Академией управления при Президенте и направлена на повышение у учащихся X-XI классов уровня знаний законодательства Республики Беларусь в области избирательного права и избирательного процесса.

Олимпиада пройдет в три этапа. С 7 по 14 апреля участники олимпиады будут иметь возможность дистанционно прослушать лекционный образовательный курс по вопросам теории и практики избирательного процесса. С 15 по 19 апреля участникам необходимо будет принять участие в компьютерном тестировании и ответить на вопросы, подготовленные организаторами олимпиады. С 22 апреля по 7 мая в Минске пройдет очный этап, где победителям второго этапа олимпиады необходимо будет пройти тестирование и принять участие в турнире по настольной образовательной игре "Выбор.BY".

Прием заявок для участия в олимпиаде продлится до 1 апреля.