Открыт прием заявок на участие в V чемпионате по колке дров среди представителей СМИ

8 ноября берег водохранилища Вяча превратится в настоящую спортивную арену - здесь пройдет юбилейный чемпионат по колке дров.

В программе: спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, широкий ассортимент блюд белорусской национальной кухни с дегустацией, выступления артистов и развлекательная программа, семейные активности для зрителей. Участников ждут подарки, а победителей - суперпризы.

Подать заявку на электронную почту pressa@minsk-region.gov.by можно с 25 октября до 19:00 3 ноября. Представители Белтелерадиокомпании уже готовятся к соревнованиям. Вход на чемпионат свободный.