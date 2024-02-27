Увидеть Минск в новом ракурсе: в столице развивается образовательный, медицинский и водный туризм

Открыть для себя белорусскую столицу с нового ракурса. Туристический потенциал Минска обсудили на встрече с экскурсоводами столицы. В этом году март посвятят промышленному туризму, который вызывает особый интерес у гостей города. Экскурсии на производство предлагают крупнейшие фабрики и предприятия. К встрече в онлайн-формате присоединились и экскурсоводы Нижнего Новгорода.