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Открыта регистрация на предкастинг X-Factor
Заполнить анкету можно на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе "Спецпроекты". Продюсерская группа шоу отправится в тур по городам нашей страны в следующем месяце. В маршруте - все областные города, а также Барановичи, Лида, Мозырь, Бобруйск. Первыми свои таланты смогут продемонстрировать жители Гродно 14 и 15 марта.
Претендентов будут оценивать в 4 категориях - девушки и парни от 16 до 24 лет, участники от 25 и старше, а также вокальные коллективы. Финальные предкастинги состоятся в Минске в мае. Продюсеры готовы выслушать вас в любом из представленных городов независимо от того, в каком населенном пункте вы живете.
Если же по каким-то причинам у вас не получается встретиться лично с командой X-Factor, просто запишите, как вы поете, и пришлите в Viber на номер проекта +375-29-105-91-02.
За новостями можно следить в Facebook и Instagram. Вскоре там будут опубликованы адреса проведения предкастингов.
Обладателем прав на X-Factor на территории нашей страны и организатором является Белтелерадиокомпания. Шоу выйдет в эфир в сентябре на "Беларусь 1". Всего запланировано 17 выпусков проекта. Победителя X-Factor зрители выберут в канун Нового года!
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