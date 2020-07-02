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Открыта самая тяжелая землеподобная планета

Открыта самая тяжелая землеподобная планета

В созвездии Печи астрономы открыли самую крупную из известных науке экзопланет, которая в 39 раз тяжелее Земли. Эта планета представляет собой оголенное ядро газового гиганта, с которого ее звезда "содрала" все внешние оболочки.
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