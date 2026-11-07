Открытие соцобъектов к 7 Ноября - это дань уважения нашей истории, считает эксперт Юрецкий

Открытие социальных объектов к 7 Ноября - это дань уважения нашей истории, напоминание о преемственности поколений и общей ответственности за развитие страны.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси:

"У нас сохранилась традиция открывать важные социальные и инфраструктурные объекты к 7 Ноября - Дню Октябрьской революции. Почему это важно? Значительная часть населения помнит эту традицию еще с советских времен, и сегодня она продолжается - к ней приобщается и молодое поколение. Мы видим это на открытии объектов: значительная часть молодежи присутствует. История современной Беларуси тесно переплелась с советской историей, с памятью о нашем советском прошлом. Поэтому очень важно, что мы не отказываемся от таких хороших, созидающих традиций - традиций, которые показывают, что все мы, белорусы, так или иначе причастны к тем большим стройкам и свершениям, которые происходят в нашей современной истории".