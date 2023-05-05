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Открытие ежегодной акции "Вальс Победы" состоялось в Доме Москвы

В Доме Москвы состоялось открытие ежегодной акции "Вальс Победы". Главной композицией стала песня «Ах эти тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона. Под музыку военных лет с гостями мероприятия провели мастер-класс по танцу. Проект реализуется Россотрудничеством и Белорусским республиканским общественным объединением "Белая Русь".

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь":
Мое глубокое убеждение в том, что День Победы - это торжество жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. На пряжках немецких солдат и офицеров было написано "Gott mit uns" - "Бог с нами", но Бога с ними не было, это был сатанизм. Это была идеология, которая была направлена на уничтожение человеческой жизни.

"Вальс Победы" пройдет на разных площадках более 20 городов-побратимов России и Беларуси. 10 мая на YouTube-канале общественного объединения "Белая Русь" выйдет единый музыкальный клип, в котором будут представлены фрагменты лучших выступлений.

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