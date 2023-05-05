Открытие ежегодной акции "Вальс Победы" состоялось в Доме Москвы

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь":

Мое глубокое убеждение в том, что День Победы - это торжество жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. На пряжках немецких солдат и офицеров было написано "Gott mit uns" - "Бог с нами", но Бога с ними не было, это был сатанизм. Это была идеология, которая была направлена на уничтожение человеческой жизни.