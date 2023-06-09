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Открытие фестиваля "Молодечно-2023" состоится 9 июня - прямую трансляцию концерта покажет "Беларусь 1"
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