Открытие и закрытие II Европейских игр подготовят вместе с Игорем Крутым

Сегодня стало известно, что открытие и закрытие II Европейских игр в руках союзного творчества. Технологическую часть совместного проекта на себя взяла компания народного артиста России Игоря Крутого.

Подробности сегодня обсудили в Белгосфилармонии. Ведь именно она главный организатор и подрядчик обеих церемоний. Основные критерии выбора - опыт и качество проведения зрелищных мероприятий. В портфолио компании Крутого церемонии открытия и закрытия зимних азиатских Игр в Алмате, Всемирная универсиада в Казани, конкурсы "Новая волна" в Сочи. Для Беларуси разработают эксклюзивный литературный сценарий и адаптируют его технически.