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Открытие и закрытие II Европейских игр подготовят вместе с Игорем Крутым

Сегодня стало известно, что открытие и закрытие II Европейских игр в руках союзного творчества. Технологическую часть совместного проекта на себя взяла компания народного артиста России Игоря Крутого.

Подробности сегодня обсудили в Белгосфилармонии. Ведь именно она главный организатор и подрядчик обеих церемоний. Основные критерии выбора - опыт и качество проведения зрелищных мероприятий. В портфолио компании Крутого церемонии открытия и закрытия зимних азиатских Игр в Алмате, Всемирная универсиада в Казани, конкурсы "Новая волна" в Сочи. Для Беларуси разработают эксклюзивный литературный сценарий и адаптируют его технически.

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Хронометраж шоу уже известен. По международным стандартам - 2 часа и 10 минут. Репетиции начнутся уже в мае. А вот на главной площадке - стадионе "Динамо" - всего за неделю до масштабного события. Напомним, до II Европейских игр остается 255 дней. В июне в Минск приедут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран.

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