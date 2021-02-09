Открытие инновационного производства сухих молочных продуктов и ингредиентов

Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось сегодня в Институте мясо-молочной промышленности Академии наук. Это не только опытно-промышленная площадка, но и малотоннажное производство специализированных молочных продуктов, в том числе для детей, больных фенилкетонурией, сухих смесей для мороженого, а также импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. На выходе такой товар по стоимости будет вдвое дешевле зарубежных аналогов.