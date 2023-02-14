Единственная в нашей стране и на постсоветском пространстве - аналогов нет. Открытие симуляционной аптеки прошло в Белорусском государственном медицинском университете. Проект - необходимое условие для получения качественного образования. Разработкой занимались более года. Аптека первой категории: есть торговый зал и производственный блок. Лекарственные средства будут изготавливать по индивидуальным рецептам. На выходе будущие фармацевты должны владеть определенным набором компетенций.