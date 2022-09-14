Открытие выставки и концерт состоялись во Дворце Независимости ко Дню народного единства

Анна Садовская, художник, младший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: Для меня это большой день, потому что это моя первая персональная выставка и сразу на такой площадке, в таком составе представлены 10 моих работ, пейзажи. Это все работы этого года. Мне кажется, именно природная составляющая может нас действительно объединить. Ценность к своей земле, к своему месту, понимание своих корней - это самое важное. И поэтому все так сложилось, что лучше не придумаешь. Конечно же, эта публика, это место накладывает большую ответственность.