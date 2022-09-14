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Открытие выставки и концерт состоялись во Дворце Независимости ко Дню народного единства
Единство важно сохранять в любых аспектах и сферах деятельности нашего общества. Когда обстановка в мире накалена до предела, глоток спокойствия в искусстве. Особенно когда на полотнах в масле такие родные пейзажи. Сегодня во Дворце Независимости ко Дню народного единства состоялось открытие выставки и концертная программа "Да Беларусі з любоўю і пяшчотай". С вернисажа Ольга Медведь.
Дворец Независимости - площадка не только искусства политики, но и высокого художественного
Ко Дню народного единства единство трех художников в символе суверенитета Беларуси. Тот случай, когда залы, где ежедневно демонстрируется искусство политики, важнейших переговоров и решений, служит и высокому художественному, к тому же объединяющему. И это уже традиция.
Почти полсотни полотен - сборный образ нашей Родины (то, что объединяет нас бесспорно и однозначно). В зале торжественных церемоний разлились белорусские озера, простираются лесные островки и бескрайние поля, урбанистические сюжеты погружают в разные поры года.
Пейзажи из-под кисти представителей сразу трех художественных поколений (преемственность возрастов - лейтмотив всего мероприятия). В одном пространстве Николай Исаенок, чьи работы пополняют ведущие мировые собрания, Анна Кононова - также опытный экспонент, к тому же проректор Академии искусств, и начинающая художница Анна Садовская.
Анна Садовская, художник, младший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: Для меня это большой день, потому что это моя первая персональная выставка и сразу на такой площадке, в таком составе представлены 10 моих работ, пейзажи. Это все работы этого года. Мне кажется, именно природная составляющая может нас действительно объединить. Ценность к своей земле, к своему месту, понимание своих корней - это самое важное. И поэтому все так сложилось, что лучше не придумаешь. Конечно же, эта публика, это место накладывает большую ответственность.
Безусловно, трио авторов не первые, кого принимает для экспонирования зал торжественных церемоний. Эти интерьеры не раз украшали выставки отечественных мастеров, ведь одна из целей Дворца Независимости - продвижение и знакомство с нашими талантами, коих в стране целая сокровищница. А только на экскурсиях в этих стенах еженедельно бывают сотни посетителей. Так в 2017-м дебютировал с персональным проектом Валерий Шкарубо, а буквально через год эстафета выпала талантливой творческой молодежи. Представляли белорусское искусство и в фотоснимках, некоторые даже прописались на постоянной основе. А ко II Европейским играм история спорта была в скульптуре. Из ближайших планов - сменить академическую школу современным артом.
Это замечательное свидетельство того, что в нашей стране действительно живы и традиции, и то, что мы можем как живую традицию передавать и дальше, причем во всех видах деятельности. Ведь мы сегодня присутствуем на удивительном событии, когда художественное творчество, музыкальное, изобразительное искусство и театральное представляют нам самые разные поколения.
"Да Беларусі з любоўю і пяшчотай" - концерт талантливой молодежи со всех уголков страны
Музыкальная составляющая проекта "Да Беларусі з любоўю і пяшчотай" - это одаренная молодежь из всех регионов страны. Те, чьи имена пока, возможно, не на слуху и их не оставляют в хедлайнерах знаковых концертных событий. Они еще учащиеся школ, колледжей, творческих вузов, но уже за свои заслуги и достижения лауреаты и стипендиаты фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Антон Жилинский, учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа по классу "аккордеон": Я впервые во Дворце. Это большая честь выступить на большой и значимой сцене, как во Дворце Независимости к этому замечательному празднику. Это очень большой стимул для работы дальше, потому что, выступив на такой сцене, ты хочешь еще и еще больше, где-то еще выше, поэтому работать и работать.
Для молодежи и зритель непростой. Более сотни представителей сферы культуры: художники, театралы, музыканты, а также журналисты, белорусские грации, обладатели звания "Человек года" - все те, кто внес неоценимый вклад в единство нашей нации, популяризацию традиционных ценностей и поддерживающих курс государства.
Фото: Пул Первого
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