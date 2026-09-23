Открытый диалог о важном - в Минске проходит молодежный форум "Женская энергия для большого дела"

В Минске проходит молодежный форум "Женская энергия для большого дела", в котором принимают участие 200 представительниц прекрасного пола. Мероприятие уже стало традиционным. Это не просто разговор о карьере и семье, это площадка, где рождаются идеи, способные получить поддержку на самом высоком уровне, здесь женщины могут предложить свои инициативы и обсудить их реализацию.

Мероприятие проходит по второй раз. Представительницы прекрасного пола со всех регионов Беларуси собрались в столице, чтобы обменяться мнениями по важным вопросам. Каждый третий предприниматель в нашей стране - это именно женщины, их доля в экономике составляет порядка 42 %. За последние 5 лет эта цифра выросла практически на 5 %.

Виктория Протас, кризисный психолог, преподаватель по психологии: "Это классная инициатива, потому что именно здесь мы можем подпитаться женской энергией, обменяться опытом и получить новые знакомства. Лично у меня секция про психологию, но мы будем говорить в свободном диалоге обо всем, что интересует наших молодых женщин".

"Значение такого молодежного форума безграничное. Давайте не забывать, что женщина многогранна. Наша молодежь, наши молодые белоруски талантливые, энергичные, умные, продвинутые. Моя миссия на этом форуме - делиться опытом и давать советы, мотивировать и вдохновлять для того, чтобы они не боялись двигаться вперед, к успеху", - рассказала председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска БСЖ, зампредседателя правления палаты налоговых консультантов Ольга Даргель.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Важно понимать, чего хотят наши молодые женщины, где есть какие-то моменты и нюансы, где мы должны что-то доработать, создать какие-то более яркие проекты, чтобы они понимали, насколько они важны и задействованы на территории своей страны. И это, наверное, основной посыл форума. Ну и всегда очень интересно смотреть, как работают секции, узнавать, о чем думает молодежь, к чему она стремится, какие у ние цели и задачи, понимать, куда она хочет двигаться".

Инициативные белорусские проявляют свои лидерские качества и занимают, кстати, практически половину руководящих должностей в нашей стране. И сегодня они будут делиться опытом с молодым поколением. Впереди работа секций по различным направлениям.