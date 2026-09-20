Открытый диалог: в Минской области прошел молодежный форум медицинских работников
Автор:Редакция news.by
Обмен опытом и консолидация профессионального сообщества. Молодежный форум объединил около полутысячи медиков Минской области.
На одной площадке собрались главные врачи, профсоюзные лидеры и более трехсот молодых специалистов. Главный формат встречи - открытый микрофон, где каждый смог задать вопрос и обсудить с коллегами актуальные темы.
Форум стал не просто диалоговой площадкой, но и действенной платформой для укрепления преемственности поколений в здравоохранении. Залог успешного развития медицины региона - в единении опыта и молодой энергии.