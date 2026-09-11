Открытый разговор о главном: акция "Беларусь адзіная" прошла в Копыльском колледже

О ценностях и традициях белорусов, сохранении исторической правды и памяти как фундамента государственности говорили участники общественно-политической акции "Беларусь адзіная".

11 сентября с учащимися Копыльского государственного колледжа состоялся открытый разговор о главном - белорусской истории и корнях. Главные спикеры - тоже молодые люди, как и те, кто в зале. Лидеры мнений в легком, доступном и даже интерактивном формате обсудили со сверстниками важные события и вехи истории Беларуси. Дату 17 сентября 1939 года назвали точкой отсчета новой страницы истории Беларуси.

В маршрут организаторов общественно-политической акции "Беларусь адзіная" входят 25 городов во всех регионах страны и 32 колледжа. Завершится патриотический проект масштабным форумом в Минске 17 сентября в День народного единства.