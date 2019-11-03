3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Открытия юных ученых Минской области
Школьники Минской области - настоящие исследователи
Они успевают не только учиться, но и даже совершать собственные открытия!
Например, Яна Винель из Несвижа предложила новый бюджетный способ очистки воды от тяжелых металлов. А Артур Царикович из Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми.
Такие ноу-хау юных ученых высоко оценили на областном этапе конкурса исследовательских работ... Он объединил учащихся школ и колледжей со всего центрального региона.Для участия они представили более семисот разработок.
С некоторыми из них ознакомилась Елена Витко.
Яна изучала принципы работы фильтров для воды. И сделала открытие
Химией Яна Винель увлеклась несколько лет назад. И уже лабораторных опытов на уроках ей недостаточно. Школьница постигает эту науку на более серьезном уровне. Например, недавно Яна изучала принципы работы фильтров для воды. И сделала открытие. Она предложила новый более бюджетный способ очистки жидкостей. При этом весь процесс практически безотходный.
Свое открытие Яна Винель представила на конкурсе исследовательских работ. И в своей секции она заняла первое место. Всего же жюри оценили более 700 работ юных исследователей из всей области.
АртурЦариковичиз Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми
Наивысшей наградой отметили и разработку Артура Цариковича. 11-классник из Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми. Для этого достаточно лишь сфотографировать их жесты.
Пока программа распознает немного жестов. Но их количество будет увеличиваться. И вскоре такая разработка станет настоящим мобильным переводчиком.
В этой же школе разработали еще одну полезную программу. Это мобильное приложение поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно распознает звуки сердцебиения и позволяет своевременно определить аритмию и любые отклонение от нормы.
Программа Анастасии Кривлени поможет вовремя заметить какие-либо изменения в работе сердца
Для этого нужно загрузить три основных типа сердцебиения. Например, когда мы спим, сидим и активно занимаемся спортом.
Программа Анастасии Кривлени поможет вовремя заметить какие-либо изменения в работе сердца и в случае чего обратиться к врачу. Также в будущем юный исследователь планирует трансформировать мобильное приложение в кулон. Он будет постоянно находиться на шее и сообщит о состоянии здоровья.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов