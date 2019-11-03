Открытия юных ученых Минской области

Школьники Минской области - настоящие исследователи

Они успевают не только учиться, но и даже совершать собственные открытия!

Например, Яна Винель из Несвижа предложила новый бюджетный способ очистки воды от тяжелых металлов. А Артур Царикович из Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми.

Такие ноу-хау юных ученых высоко оценили на областном этапе конкурса исследовательских работ... Он объединил учащихся школ и колледжей со всего центрального региона.Для участия они представили более семисот разработок.

С некоторыми из них ознакомилась Елена Витко.





Яна изучала принципы работы фильтров для воды. И сделала открытие

Химией Яна Винель увлеклась несколько лет назад. И уже лабораторных опытов на уроках ей недостаточно. Школьница постигает эту науку на более серьезном уровне. Например, недавно Яна изучала принципы работы фильтров для воды. И сделала открытие. Она предложила новый более бюджетный способ очистки жидкостей. При этом весь процесс практически безотходный.

Свое открытие Яна Винель представила на конкурсе исследовательских работ. И в своей секции она заняла первое место. Всего же жюри оценили более 700 работ юных исследователей из всей области.

АртурЦариковичиз Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми

Наивысшей наградой отметили и разработку Артура Цариковича. 11-классник из Слуцка создал мобильное приложение, которое поможет общаться с немыми людьми. Для этого достаточно лишь сфотографировать их жесты.

Пока программа распознает немного жестов. Но их количество будет увеличиваться. И вскоре такая разработка станет настоящим мобильным переводчиком.

В этой же школе разработали еще одну полезную программу. Это мобильное приложение поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно распознает звуки сердцебиения и позволяет своевременно определить аритмию и любые отклонение от нормы.

Программа Анастасии Кривлени поможет вовремя заметить какие-либо изменения в работе сердца

Для этого нужно загрузить три основных типа сердцебиения. Например, когда мы спим, сидим и активно занимаемся спортом.