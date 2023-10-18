Открытки своими руками, мастер-классы, выставка семейных фото: в марафоне поздравлений в рамках Недели родительской любви участвует Заводской район Минска

Продолжается марафон поздравлений в рамках Недели родительской любви. Эстафету в торговом центре "Столица" принял Заводской район Минска. Всю неделю будет работать площадка, на которой можно сделать для мамы открытку своими руками и написать письмо о своих чувствах.