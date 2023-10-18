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Открытки своими руками, мастер-классы, выставка семейных фото: в марафоне поздравлений в рамках Недели родительской любви участвует Заводской район Минска

Продолжается марафон поздравлений в рамках Недели родительской любви. Эстафету в торговом центре "Столица" принял Заводской район Минска. Всю неделю будет работать площадка, на которой можно сделать для мамы открытку своими руками и написать письмо о своих чувствах.

Также проходят мастер-классы от районных дошкольных учреждений и Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория". Рядом выставка семейных фотографий. Желающие могут бесплатно заказать у студентов архитектурно-строительного колледжа свой портрет.

Завершится марафон в эту субботу (21 октября) - в День отца.

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