Открыто движение по улице Жуковского

Движение в столице по улице Жуковского восстановлено. Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт на ремонт. Там заменили асфальтное полотно, а также бордюры и тротуарные дорожки. До конца недели будет готова и вторая часть Жуковского к новой двухэтажной развязке на улице Аэродромной.

Изменятся в Минске и схемы движения автобусов номер 24, 65, 4Д. Теперь этот транспорт опять будет курсировать через улицу Воронянского.



