Открыто на все вопросы. Разговор Главы государства с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК

Впрочем, в Светлогорске говорили сегодня не только о состоянии дел на комбинате и развитии отрасли.В общении с коллективом завода были затронуты самые разные темы.





Президент рассказал о деталях переговоров в Сочи

Например,

. Президент рассказал, что обсуждение с Владимиром Путиным началось еще с проблем середины прошлого века, затронули и современные угрозы в своем регионе и других частях света, в том числе и ситуацию в Украине.

Александр Лукашенко откровенно в очередной раз озвучил позицию, которую занимает Минск. И в частности, по углеводородам. Белорусская сторона не требует дешевого газа, а настаивает на равных условиях в Союзном государстве и в Евразийском экономическом союзе. Так было и в Сочи.

Президент: Я буду бороться за то, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой