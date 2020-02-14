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Открыто на все вопросы. Разговор Главы государства с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК

Впрочем, в Светлогорске говорили сегодня не только о состоянии дел на комбинате и развитии отрасли.В общении с коллективом завода были затронуты самые разные темы.

Президент рассказал о деталях переговоров в Сочи

Например,

как прошли белорусско-российские переговоры в Сочи

. Президент рассказал, что обсуждение с Владимиром Путиным началось еще с проблем середины прошлого века, затронули и современные угрозы в своем регионе и других частях света, в том числе и ситуацию в Украине.

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Александр Лукашенко откровенно в очередной раз озвучил позицию, которую занимает Минск. И в частности, по углеводородам. Белорусская сторона не требует дешевого газа, а настаивает на равных условиях в Союзном государстве и в Евразийском экономическом союзе. Так было и в Сочи.

Президент: Я буду бороться за то, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой

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Что касается нефтяного вопроса, то, продолжая сотрудничество с российской стороной по поставкам углеводородов, Беларусь намерена диверсифицировать поставки черного золота. Что вполне разумно. В целом недавние переговоры в Сочи Александр Лукашенко охарактеризовал как "жесткий и откровенный разговор".

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