Открыто прямое сообщение Минск - Багдад

Более двух с половиной тысяч километров по воздуху и почти четыре по земле. Минск и Багдад сейчас в регулярном сообщении. В начале этой недели открыт новый прямой рейс. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака. Этот город - важный транспортный узел. В понедельник оттуда к нам прилетел самолет иракской компании. Это называют началом нового этапа отношений.Белорусская сторона, и об этом не раз заявляли на официальных встречах, готова участвовать в госпрограммах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры. Обе страны отмечают большой потенциал в торгово-экономических отношениях. Он до сих пор не раскрыт.