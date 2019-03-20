Открыто регулярное железнодорожное сообщение между Оршей и Наньчаном

Накануне из белорусского райцентра в китайский город прибыл международный контейнерный поезд. На вокзале состоялась торжественная церемония. Пройдя более 11 тысяч километров по территории Беларуси, России, Монголии и Китая, по маршруту Экономического пояса «Шелкового пути», поезд доставил в Наньчан 41 контейнер с белорусскими удобрениями из торфа и пиломатериалами. В этот же день первый экспортный поезд уже с китайской продукцией (преимущественно с электротоварами и одеждой) отправился обратно в Оршу.