Открытое письмо трудящихся крупнейших предприятий Беларуси с осуждением санкций передано в представительство ЕС

Под этим письмом подписалось большинство наших работников. Мы пытаемся донести до руководителей Евросоюза, что в первую очередь эти санкции ударят по обычным рядовым работникам. Если ударят по предприятию, пострадаем и мы: каждый служащий рабочий, инженер. Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди, мы любим свою работу. Будет плохо предприятию - будет плохо нам, нашим семьям. Мы для чего работаем? Мы работаем, наверно, для того, чтобы был достаток? Чтобы семьяжила достойно, счастливо.

Сергей Ярош, сотрудник ОАО "Агат - электромеханический завод"