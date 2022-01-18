Открытый диалог БРСМ "Сила Основного закона" собрал около 200 человек

Поддержка молодежных инициатив и участие молодых людей в общественной жизни, сохранение традиционных ценностей, улучшение демографии через закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и ответственность за собственное здоровье - эти темы сегодня звучали на открытом диалоге БРСМ "Сила Основного закона". Он собрал около 200 человек - это эксперты, молодежный актив столицы и БРСМ. Как отметил мэр Минска Владимир Кухарев, молодому поколению важно включаться не только в обсуждение Конституции, но и нормативной базы.