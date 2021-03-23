Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра"

Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы буквально час назад обсудили в столице на открытой диалоговой площадке "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Дискуссия в Академии управления при Президенте объединила 35 активистов. Среди волнующих тем - трудоустройство и предоставление мест в общежитиях, организация досуга и назначение стипендий студентам. По итогам открытого диалога сформируют приоритетные направления работы. Предложения будут внесены в стратегию развития молодежного движения на ближайшие 5 лет.