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Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра"
Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы буквально час назад обсудили в столице на открытой диалоговой площадке "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Дискуссия в Академии управления при Президенте объединила 35 активистов. Среди волнующих тем - трудоустройство и предоставление мест в общежитиях, организация досуга и назначение стипендий студентам. По итогам открытого диалога сформируют приоритетные направления работы. Предложения будут внесены в стратегию развития молодежного движения на ближайшие 5 лет.
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