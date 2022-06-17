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Открытый диалог в рамках единого дня информирования состоялся в лагере "Зубренок"
Роль современного поколения в развитии общества и сохранение независимости и процветания Беларуси! Открытый диалог в рамках единого дня информирования прошел накануне во многих уголках страны. Дискуссия прошла в лагере "Зубренок". Встреча получилась активной, нашлось место и для юмора. Темы многоплановые - это и роль школы, влияние гаджетов, и патриотизм, и даже семейные истории.
Наталья Красочка, начальник главного управления развития социальной сферы Администрации Президента Беларуси:
Из этой встречи вынесла, что наши дети креативные, умные, талантливые, любящие свою страну. Уверена, что они будут настоящими преемниками поколения старших, достойными наследниками победителей, подаривших нам мир и свободу. И сегодня важно разговаривать с молодежью - честно, открыто, чтобы находить точки соприкосновения. Они хотят быть услышанными. И мы слышим. Все озвученные предложения по поводу школьной жизни, каким они хотят видеть учителя и другие, попытаемся донести до Министерства образования.
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