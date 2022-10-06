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Открытый диалог "За наше счастливое детство" объединил больше тысячи белорусских ребят и детей из Донбасса

Открытый диалог "За наше счастливое детство" объединил больше тысячи белорусских ребят и детей из Донбасса. Встреча прошла в Национальном пресс-центре почти с сотней онлайн-подключений из разных городов страны. Спикеры - ребята, которые в Беларуси нашли временное спасение от боевых действий. Некоторые из них не просто очевидцы - сами были ранены и чудом спаслись. Сравнивали ситуацию на своей родине с будто совсем другой, спокойной реальностью в Беларуси. Рассказали о своих увлечениях и планах на будущее, если на их территории снова придет мир.

С 10-го класса я мечтаю стать спасателем, поступить в Академию МЧС Российской Федерации. Меня сейчас сдерживает одно лишь условие - это мое ранение и моя травма, которую я получил 29 мая 2022 года. После ранения меня отвезли в больницу Донецка. Там мне сделали операцию, а после я выписался и поехал к родственникам в Россию.
Ярослав Аксенов, житель г. Донецка
Я вижу Беларусь, и я вижу ДНР. В ДНР люди некоторые в бедствии. Это все очень сложно у нас. А тут люди счастливые ходят и так приятно становится. А когда понимаешь, что на твоей родине этого нет, наоборот, грустно.
Мария Ткаченко, жительница г. Донецка
У детей совсем другая психика, она очень гибкая. Здесь дети совсем по-другому вздохнули. Уже такая непосредственность была в самом поезде, когда мы ехали. Такое ощущение, что мы перелистнули страничку книжки и началась новая сказка, новая история.
Алена Левицкая, сопровождающий руководитель организованной группы детей из Донбасса в ДОЛ "Дубрава"

Диалог детей из Донбасса с белорусской молодежью длился больше часа. Все юные спикеры выразили желание вернуться в нашу страну еще раз.

Фото: Pixabay

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