Открытый диалог "За наше счастливое детство" объединил больше тысячи белорусских ребят и детей из Донбасса. Встреча прошла в Национальном пресс-центре почти с сотней онлайн-подключений из разных городов страны. Спикеры - ребята, которые в Беларуси нашли временное спасение от боевых действий. Некоторые из них не просто очевидцы - сами были ранены и чудом спаслись. Сравнивали ситуацию на своей родине с будто совсем другой, спокойной реальностью в Беларуси. Рассказали о своих увлечениях и планах на будущее, если на их территории снова придет мир.