Открытый диалог заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами БГУ

Встреча в формате открытого диалога. "Информацию анализировать и оценивать критически, черпая из альтернативных источников". Заместитель генпрокурора Беларуси Александр Лашин пообщался со студентами БГУ, инициаторами этой встречи. Говорили о проблемах, которые волнуют молодежь. Обсуждалась и общественно-политическая ситуация в стране. Ключевой тезис встречи - необходимость решать все возникающие споры цивилизованно и в правовом поле. В ходе беседы Александр Лашин разъяснял нормы законодательства и предложил молодежи выступить с конструктивными инициативами, отметив, что для этого в законодательстве есть необходимые и достаточные алгоритмы.







Во время разговора со студентами Александр Лашин рассказал в том числе и о встрече президента с прокурорским корпусом. Он отметил, что глава государства акцентировал внимание прокуроров на независимой профессиональной юридической оценке событий. В завершение разговора заместитель генпрокурора предложил проводить подобные встречи со студентами регулярно.



