"Открытый показ. Судьба гигантов" сегодня в 19:20 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Одно рабочее место в машиностроении дает от 7 до 12 рабочих мест в других отраслях. Как создавались новые машины (тракторы, самосвалы, грузовики и автобусы) и запускались с нуля конвейеры на тысячных производствах большой страны? Многие предприятия стран-соседей сегодня утратили былую славу. Какие бренды Беларуси остались и нашим экспортом, и высоким доходом? Говорим о главном в проекте "Открытый показ. Судьба гигантов". Мнения тех, кто сейчас работает в промышленности, о новых технологиях и моделях завтрашнего дня. А также как проверила на прочность наши станки мировая пандемия и временно разорванные кооперационные связи.



Машиностроение вчера, сегодня и завтра. Включайтесь в дискуссию сегодня вечером на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 19:20.



