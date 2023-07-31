Открытый разговор: Кочанова встретилась с коллективом Минского домостроительного комбината

Мы понимаем, какая серьезная работа предстоит местным органам власти, нам, всем людям, которые будут участвовать в этом важном политическом мероприятии в нашей стране. Поэтому обсуждали, должно пройти все слаженно, спокойно, уверенно. Так, собственно говоря, как мы всегда проводили электоральные кампании. Другое дело, что мы понимаем, что будет воздействие внешних оппонентов, которые пытаются сегодня дестабилизировать обстановку в нашей стране. Но у них не получится, потому что я вижу, как люди сегодня относятся к власти. Я вижу, как люди относятся к тем решениям, которые принимаются в нашей стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

