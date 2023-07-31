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Открытый разговор: Кочанова встретилась с коллективом Минского домостроительного комбината
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Минского домостроительного комбината в формате искренней и доверительной беседы.
Обсудили не только социальную безопасность, предстоящую электоральную кампанию и вызовы, с которыми столкнулась Беларусь в последнее время. Говорили, конечно, и о развитии самого предприятия - с его работой лично ознакомилась спикер верхней палаты Парламента. Пока там есть экономические проблемы, но главная задача - сделать все для того, чтобы сохранить этот коллектив и предприятие.
Напомним, Минский домостроительный комбинат применяет уникальную технологию объемного домостроения. Изделия на строительную площадку поставляются не отдельными элементами, а целыми блок-комнатами, которые изготавливаются самим предприятием. Благодаря этому строительство объектов выполняется в минимальные сроки.
Я увидела хороший коллектив, работоспособный коллектив, который видит дальнейшее развитие своего предприятия. Я увидела качественную конкурентоспособную продукцию, которую выпускает организация. К слову, такой продукции не выпускает ни один домостроительный комбинат в нашей стране. Поэтому, конечно, здесь надо сделать все, чтобы у этого предприятия были объемы, дать им шанс выйти на безубыточную работу.
Также Наталья Кочанова рассказала трудовому коллективу о предстоящей электоральной кампании. Эту тему обсуждали в пятницу на совещании у главы нашего государства.
Мы понимаем, какая серьезная работа предстоит местным органам власти, нам, всем людям, которые будут участвовать в этом важном политическом мероприятии в нашей стране. Поэтому обсуждали, должно пройти все слаженно, спокойно, уверенно. Так, собственно говоря, как мы всегда проводили электоральные кампании. Другое дело, что мы понимаем, что будет воздействие внешних оппонентов, которые пытаются сегодня дестабилизировать обстановку в нашей стране. Но у них не получится, потому что я вижу, как люди сегодня относятся к власти. Я вижу, как люди относятся к тем решениям, которые принимаются в нашей стране.
Сейчас на предприятии трудится почти 600 человек. У Минского домостроительного комбината более чем 50-летняя история - за это время построено 58 тыс. квартир.
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