Открытый разговор - Кочанова встретилась с коллективом торгового предприятия

Для меня это всегда большая радость, с огромной радостью бываю в трудовых коллективах, встречаюсь с людьми, особенно где дела идут успешно и все хорошо. Это всегда приятно вдвойне. Для нас это очень важно, потому что мы можем услышать реальную ситуацию, которая складывается на этом предприятии, но и что волнует наших людей сегодня. Эти встречи взаимодополняемые.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси