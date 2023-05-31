3.73 BYN
Открытый разговор - Кочанова встретилась с коллективом торгового предприятия
Открытый разговор на любые темы. С коллективом предприятия "Евроторг" сегодня встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В зале только малая часть из 31 тыс. работников торговой сети. Встреча продолжалась около двух часов. Был выбран формат искренней, доверительной беседы, в ходе которой спикер верхней палаты довела информацию о политической, социально-экономической жизни страны.
Для меня это всегда большая радость, с огромной радостью бываю в трудовых коллективах, встречаюсь с людьми, особенно где дела идут успешно и все хорошо. Это всегда приятно вдвойне. Для нас это очень важно, потому что мы можем услышать реальную ситуацию, которая складывается на этом предприятии, но и что волнует наших людей сегодня. Эти встречи взаимодополняемые.
Во время встречи затрагивались и вопросы общественно-политического характера. Обсудили Конституцию и принятые законы в соответствии с ней, геополитический раздел мира и недопущение искажения исторической правды. Вопрос спикеру мог задать любой желающий.