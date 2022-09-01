Открытый урок Президента онлайн смотрели в школах и вузах страны

Открытый урок от главы государства сегодня могли посмотреть и послушать в школах и вузах страны в онлайн-формате.

Внимательно слушали Президента в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Это ведущий региональный вуз, в котором обучаются больше 10 тыс. студентов. Тему исторической памяти купаловцы восприняли с воодушевлением! (Подробности в видео).

Юнармейцы вахты памяти послушали урок истории

Сохранить историческую память и гордиться достижениями - эти слова Президента отозвались в сердцах 11-классников СШ № 20 г. Бреста. Многие из них - юнармейцы Вахты Памяти. Пост № 1 несет службу в Брестской крепости.