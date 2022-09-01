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Открытый урок Президента онлайн смотрели в школах и вузах страны
Открытый урок от главы государства сегодня могли посмотреть и послушать в школах и вузах страны в онлайн-формате.
Внимательно слушали Президента в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Это ведущий региональный вуз, в котором обучаются больше 10 тыс. студентов. Тему исторической памяти купаловцы восприняли с воодушевлением! (Подробности в видео).
Юнармейцы вахты памяти послушали урок истории
Сохранить историческую память и гордиться достижениями - эти слова Президента отозвались в сердцах 11-классников СШ № 20 г. Бреста. Многие из них - юнармейцы Вахты Памяти. Пост № 1 несет службу в Брестской крепости.
20-ю школу Бреста построили на улице, где когда-то жил легендарный Дмитрий Карбышев. Военный инженер, который проектировал форты Брестской крепости и героически погиб в фашистском плену. Школу назвали в его честь.
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