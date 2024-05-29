Открываем новые имена! Продолжается прием онлайн-заявок для участия в новом сезоне "Фактор.by" и "Фактор.by 60+"

Не упустите свой шанс реализовать мечту! Если вы талантливы и амбициозны, давно грезите о большой сцене - вам к нам. Прямо сейчас заходите на сайт Белтелерадиокомпании, заполняйте форму и добавляйте фрагмент своего выступления. Увеличьте свой шанс попасть на живое прослушивание. В этом сезоне команда "Фактор.by" приедет в каждый областной центр. Живые прослушивания начнутся в середине июня. В каждом из городов команда задержится на 2 дня. График вокальной экспедиции скоро будет опубликован в официальном аккаунте проекта "Фактор.by" и объявлен в новостях.