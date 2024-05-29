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Открываем новые имена! Продолжается прием онлайн-заявок для участия в новом сезоне "Фактор.by" и "Фактор.by 60+"
Самые рейтинговые музыкальные шоу Беларуси - "Фактор.by" и "Фактор.by 60+" - продолжают прием онлайн-заявок для участия в новом сезоне.
Не упустите свой шанс реализовать мечту! Если вы талантливы и амбициозны, давно грезите о большой сцене - вам к нам. Прямо сейчас заходите на сайт Белтелерадиокомпании, заполняйте форму и добавляйте фрагмент своего выступления. Увеличьте свой шанс попасть на живое прослушивание. В этом сезоне команда "Фактор.by" приедет в каждый областной центр. Живые прослушивания начнутся в середине июня. В каждом из городов команда задержится на 2 дня. График вокальной экспедиции скоро будет опубликован в официальном аккаунте проекта "Фактор.by" и объявлен в новостях.
В новом сезоне будет еще горячее! "Фактор.by" готов зажигать новые звезды, открывать новые имена, задавать ритм, раздавать стиль и модные тренды. Не упустите свой шанс стать частью музыкального реалити, которому нет аналогов в нашей стране! Заполняйте онлайн-форму на сайте или приходите на встречу с креативной командой в вашем городе.
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