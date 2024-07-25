Откуда в Беларуси каждый год берутся миллионы саженцев деревьев и куда уходят излишки

В Беларуси весной и осенью миллионы молодых елей и сосен высаживают в лесах. А откуда же берутся сами саженцы, рассказали в проекте "На контроле Президента".

На свет саженцы появляются в специализированных питомниках. Такой есть, например, в Щомыслице. Для этого там есть 6 теплиц и 9 полей. Ежегодно в питомнике выращивают 11 млн саженцев.

Процесс их культивирования начинается рано весной. Сперва будущие деревья растут в специализированных теплицах, а затем отправляются на поля на открытом воздухе. Удобрение, увлажнение и другой своевременный уход приносят свои плоды. Всходы там почти стопроцентные.

Часть саженцев отправляется осенью, а часть - упаковывается в ящики и отправляется в холодильные камеры. Андрей Карась, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра