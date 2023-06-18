Нашу страну продолжает испытывать на прочность засуха. Белгидромет оценивает ситуацию в ряде районов как опасную.

И уже сейчас, до начала большой уборочной кампании, можно сказать, что потери, увы, будут. И их придется компенсировать. По словам Президента, обратить внимание нужно на травянистые корма, а зерновые можем докупить.

Откуда взялась в Беларуси такая небывалая засуха и станет ли она закономерной? Вместе с учеными Академии наук ответы искал Владислав Бондарь.

Лесные пожары от молний - в Казахстане, разрушительный шторм - в Пакистане. Турция под водой - из-за сильных ливней. По ту сторону океана - град с теннисный мяч ударил по американскому Арканзасу, а Техас закружил в воздухе из-за торнадо. Природные бедствия только за неделю. И вроде бы, какая связь? Все ведь как лотерея случайных действий. Но лишь для обывателей. С точки зрения науки, если где-то происходят аномалии, эхом обязательно отзовутся. С двумя неизвестными: когда и в каком виде? Все ведь живем под одним небом, где правила задают циклоны и антициклоны: одни слишком много отдают, когда заливают, другие забирают с той же засухой, как это происходит сейчас в разных частях Европы: в Германии, Польше, Латвии. В этом же списке Беларусь.

Земля очерствела, урожай дачников измельчал. Воды льют не жалея.

С засухой столкнулись те, кто растят "свое" в огородах и "наше" - в полях.

Посмотрите, эта земля - полностью в ней отсутствует влага. Поэтому говорить о будущем урожае сложно. Виталий Шулейко, первый заместитель председателя Дятловского райисполкома

Свой "сухой закон" погода установила с мая: полтора месяца без дождей. Нет, где-то в большинстве, на юге, прошли. Но это пятая часть от нормы. Капля, которая не утолила жажду полей, а лишь подразнила.

Мы сейчас буром будем брать почвенные пробы. Крутим. Слой 10,20 - нижний, верхний - 0, 10. Марина Белановская, научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

Чем глубже в землю, тем больше влаги. Так должно быть. Но даже без точных экспертиз очевидно.

По внешнему виду можно сказать, что почвы не отличаются. Что говорит о том, что в почве сейчас мертвый запас влаги. Виктория Кранцевич, младший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

Самый точный метод измерения: образцы земли высушивают, затем взвешивают, и так снова и снова. Пока вес не перестанет меняться. Сколько испарилось, столько влаги в почве и было.

Эта влажность почвы очень низкая, 6,5 % всего. Это в 7 раз ниже нормы. При нормальных показателях влага должна быть больше 21 %. Елена Долгова, заведующая отделом биохимии и биотехнологии Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

Местами почвенная засуха - такой диагноз земле ставит Белгидромет. В отдельных случаях с отметкой опасного явления.

Это поле в Научно-практическом центре земледелия при Академии наук - как ткань из лоскутков. Разные сорта - в одном месте. Культуры тут растут в естественных условиях. И без каких либо излишних манипуляций ученых и специалистов - только соблюдение технологий. То есть даже в засуху никаких дополнительных поливов. Вот что посадили, то и пожинать, но уже для исследований.

Пошагово проверяем устойчивость культур к засухе. Из зернобобовых горох, очевидно, не добирает в росте. Вопрос, возьмет ли его при уборке комбайн? Но в целом оценка специалиста удовлетворительная.

На 40 % высота ниже. Но уже наступает фаза бутонизации. В эту фазу хозяйствам необходимо проводить мониторинг. Посмотреть наличие тли, первую обработку от плодожорки, микроэлементы бора. Михаил Крицкий, заведующий отделом зернобобовых культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

С ростом зерновых иначе. Вымахали до привычных размеров благодаря влаге, которую набрали еще после зимы. С небольшими температурами и зерна успели завязаться. Но с засухой в строю колосьев убыло.

Если обычно на метре квадратном насчитывается к уборке где-то 600-800 продуктивных колосьев, то в этом году будет 400-450. Но у растений есть потенциал компенсировать за счет налива зерна, если пойдут дожди, то зерна сформируются с высокой массой. Но никто же не знает прогноз, если еще неделю простоит такая неблагоприятная погода, то наряду с тем, что произошло отмирание нижних листьев, засыхание, то в дальнейшем происходит отмирание корней. Виктор Буштевич, заведующий лабораторией тритикале Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

А теперь вспомним, как еще по весне плавала Гомельская область и сбила с толку зерновые. Обычно чем выше культура, тем ниже корни. Но из-за избытка влаги необходимости тянуться за водой в самую глубь не было.

Потому корни ближе к поверхности и чувствительнее к засухе.

Ситуация в полях пусть не критическая, но очень серьезная - оценка Президента. Купить зерно - не проблема, обратить внимание нужно на травянистые корма. Поручение конкретному губернатору как план к действию всем.

"Мне нужен результат, на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить, - заявил глава государства. - Ясно, что зерно не доберем. Где будет брать и не брать, а уже взяли. Вице-премьера я на это ориентировал, что надо раскинуть мозгами и посмотреть в Украине или в России около миллиона тонн покупать это зерно. К счастью, что сегодня оно по цене ниже нашей себестоимости. Так почему не купить? А вот травянистые корма, особенно в центре страны, где подсушило, там уже давно пора было первые укосы перепахать и ждать или посеять поукосно, чтобы получить травянистые корма.

Так откуда такая засуха, и станет ли теперь закономерностью? Климат явно меняется, глобальное потепление не на пороге, а уже здесь и сейчас.

И прогнозы ученых, что к концу столетия Беларусь практически превратится в Турцию, все меньше фантастика и все больше реальность.

Мы уже наблюдаем, как климат в Беларуси приобретет черты климата тропического. Такого, как в Турции. Мы видим увеличение температуры воздуха - раньше была более интенсивна зимой, сейчас более интенсивный рост температур летом. Увеличение засушливых периодов. И увеличение повторяемости ливневых осадков. Сейчас мы видим длительный дефицит осадков, который в общем длится полтора месяца. Годовые суммы осадков для территории Беларуси составляют 600-650 мм в год. И в принципе, если мы говорим, что температура воздуха повышается, то годовое количество осадков в последние 30 лет изменилось не сильно. Оно составляет 5-7 % по оценкам наших экспертов. Т.е. мы не можем говорить о том, что Беларусь там засыхает глобально. Но изменилось внутригодовое распределение влаги. Мы видим, как увеличилась повторяемость засух, Но в то же время увеличивается повторяемость осадков высокой интенсивности. Простыми словами - ливней. Ирина Данилович, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси