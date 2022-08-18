ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Отличная локация для фото: две сотни сортов георгинов цветут в Центральном ботаническом саду

Сочетание простоты, величия и изысканности. Соцветия георгинов разных форм и расцветок сейчас в самом пике цветения. Коллекция Центрального ботанического сада насчитывает более двух сотен сортов. Почти 15 из них - своя селекция. Самая востребованная группа - это кактусовые, карликовые и декоративные георгины. Отобраны уже пять номеров цветковых соцветий. Осталось только придумать соответствующие красивые названия.

Родина растения - Мексика, где георгин признан национальным цветком страны. Если там это многолетнее растение, то у нас другие климатические условия, поэтому на зиму клубни выкапывают.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все