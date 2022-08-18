Отличная локация для фото: две сотни сортов георгинов цветут в Центральном ботаническом саду

Сочетание простоты, величия и изысканности. Соцветия георгинов разных форм и расцветок сейчас в самом пике цветения. Коллекция Центрального ботанического сада насчитывает более двух сотен сортов. Почти 15 из них - своя селекция. Самая востребованная группа - это кактусовые, карликовые и декоративные георгины. Отобраны уже пять номеров цветковых соцветий. Осталось только придумать соответствующие красивые названия.