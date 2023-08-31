Отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19 в мире - ВОЗ

В еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19 в мире, сообщает РИА Новости.

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа) в шести регионах ВОЗ зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тыс. смертей, что на 63 % больше и на 48 % меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в документе.

На 30 августа 2023 года в мире всего было зарегистрировано более 769 млн подтвержденных случаев и более 6,9 млн смертей. При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 млн.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант коронавируса EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.