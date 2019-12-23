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Отмена роуминга в Союзном государстве предусмотрена к сентябрю 2020 года

Отмена роуминга в Союзном государстве предусмотрена к сентябрю 2020 года

"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга", - отметили в Минсвязи.

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