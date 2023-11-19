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Отношение Никиты Высоцкого к СВО, иноагентам и месту поэта в политике - смотрите 19 ноября в "Главном эфире"

Предки Владимира Высоцкого родом из Витебска, а сам поэт, если бы дожил до российско-украинских событий, не бросил бы свой народ. Как относиться к артистам-иноагентам? И есть ли место поэту в политической турбулентности? Сын "голоса народа" Никита Высоцкий дал ответы Агентству теленовостей.

Актер и кинорежиссер на один вечер прилетел в Минск на встречу с поклонниками творчества Владимира Высоцкого. "Своя колея" в Доме Москвы состоялась благодаря совместному проекту Россотрудничества и Российского фонда культуры. Взгляд на новостные сводки через призму поэта. Как бы поступал сам Высоцкий?

Размышления сына Владимира Высоцкого специально для Агентства теленовостей смотрите 19 ноября в "Главном эфире".

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