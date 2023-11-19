Отношение Никиты Высоцкого к СВО, иноагентам и месту поэта в политике - смотрите 19 ноября в "Главном эфире"

Предки Владимира Высоцкого родом из Витебска, а сам поэт, если бы дожил до российско-украинских событий, не бросил бы свой народ. Как относиться к артистам-иноагентам? И есть ли место поэту в политической турбулентности? Сын "голоса народа" Никита Высоцкий дал ответы Агентству теленовостей.