Отопительный сезон в Беларуси: когда в дома придет тепло и как к этому готовятся энергетики

Краткий пересказ от ИИ

С приходом дождливой осенней погоды вопрос начала отопительного сезона становится особенно актуальным. По обновленному регламенту местным властям больше не нужно ждать пяти дней холода - теперь достаточно трех. Тепло начнет поступать в социальные объекты, жилые дома и административные здания поэтапно, по мере снижения среднесуточной температуры.

Новые правила запуска отопления

Порядок подачи тепла в этом сезоне изменился. Если раньше требовалось пять дней устойчивого похолодания, то теперь достаточно трех. Это позволяет быстрее реагировать на осеннее снижение температуры и не оставлять людей в холодных помещениях.

Тепло будет подаваться в несколько этапов:

- Плюс 10 градусов и ниже - отопление включают в социальных объектах: детских садах, школах, больницах и поликлиниках.

- Плюс 8 градусов и ниже - тепло запускают в жилой фонд.

- Далее - отопление поступает в промышленные и административные здания.

Точную дату старта отопительного сезона назвать сложно, и прогнозы здесь, по мнению специалистов, излишни. Главное - чтобы система и все коммуникации работали отлаженно.

Подготовка энергосистемы к сезону

Энергетики подготовили к отопительному сезону комплекс организационно-технических мероприятий. Как сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин, работа ведется по нескольким направлениям: замена и реконструкция тепловых и электрических сетей, назначение лиц, ответственных за проведение регулировочных работ, обеспечение запасов топочного мазута и корректировка режимов работы оборудования.



На текущий момент заменено порядка 86 % тепловых сетей от запланированного объема. Также выполняется модернизация электрических сетей, объем выполнения этих работ оценивается как очень высокий.

Отдельное внимание уделяется противопожарным мероприятиям. Назначаются ответственные лица, контролируются элементы пожарной автоматики, пожарные водоемы, системы дымоудаления и пожаротушения. По оценке представителя предприятия, энергетическая отрасль подготовлена к отопительному сезону в высокой степени.

Когда ждать тепло в домах

Существенное похолодание уже ощущается: в Беларуси среднесуточная температура может опускаться до плюс 7 градусов и ниже. Это значит, что долгожданное тепло может прийти в дома и квартиры уже в ближайшее время.



А пока остается вооружиться зонтиками и утепленной одеждой - это та малая часть уюта и комфорта, которую каждый может создать себе сам.