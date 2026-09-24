Отопительный сезон в Минске стартует 24 сентября

В Беларуси на текущей неделе установилась холодная погода, поэтому марафон теплых батарей в Минске начинается уже 24 сентября.

Расскажем, кому дадут тепло первым.

Эстафета теплых батарей

Марафон тепла в каждый дом по расписанию. Включение систем отопления будет проводиться в несколько этапов. Уже 24 сентября комфортная температура поступает в детские сады, школы, больницы, музеи, библиотеки и другие социальные объекты. А вот в жилищный фонд тепло придет при условии, что столбик термометра на протяжении трех дней не превысит показатель в 8 градусов.

"24 сентября запланировано включение системы отопления в социальных учреждениях. Мингорисполкомом будет вестись контроль за выполнением данного вида работ. Условия для запуска системы отопления определены правилами подготовки к осенне-зимнему периоду. Решения о начале отопительного периода принимаются исполкомами на основании среднесуточных температур, а также с учетом прогнозов Белгидромета, - рассказал Андрей Садовский, замначальника управления - начальник отдела управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома. - В жилищном фонде и социальных объектах выполнены работы по ремонту ограждающих конструкций, систем теплопотребления, проведено гидравлическое испытание. Уже в середине сентября этими объектами получены паспорта готовности".

Белорусская столица полностью готова к началу отопительного сезона. За год энергетики Минска обновили почти 90 км тепловых сетей. Прошла модернизацию и ключевой объект энергетики мегаполиса - ТЭЦ-4. Этот объект обеспечивает отоплением и горячей водой почти половину жителей столицы.