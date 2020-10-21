Отопительный сезон - 2020. Почему в этом году батареи потеплели раньше обычного?

На Западе заметно отличаются от наших и цифры в квитанциях оплаты за услуги ЖКХ. Естественно в большую сторону. А понятия "центральное отопление" или "отопительный сезон" во многих странах и вовсе отсутствуют. Каждый сам за себя. В Беларуси с приходом осени традиционно теплеют батареи. На сегодняшний день комфортная температура пришла во все столичные дома и соцобъекты. Почему в этом году в белорусских домах потеплело раньше обычного, расскажет Анастасия Бенедисюк.



Когда за окном календарная осень, а ты в шортах и майке, аэробика не чтобы согреться. В зале плюс 19. Время занятий по увлечениям. Это детский сад № 239. 10 лет назад там провели капитальный ремонт, тогда же функциональнее сделали и котельную. Теперь она с автоматической системой отопления.Более того, для комфортных занятий и отдыха малышей в группах, спортивном зале, столовой и холле – в каждом помещении своя температура (плюс-минус пару градусов). Есть и полы с подогревом. Вообще отопительный сезон в дошкольных учреждениях образования стартовал еще 12 октября.





Отопление в домах и соцобъектах в Минске включили полностью

5 дней среднесуточная температура ниже 10 градусов, и в детских садах, школах и больницах потеплели батареи. Столбик термометра не поднимается выше 8 – эстафету подхватывают в жилых домах. Процедура включения отопления не нова, но терпит коррективы.Так, прошлой осенью в домах начали топить еще в сентябре (так рано впервые за 20 лет). В этом в октябре, но тоже со смещением назад. Кто-то видит в этом отсылку к коронавирусу, но в коммунальных службах говорят, что запланировано. В итоге теплеть в столичных квартирах начало 13 октября. На полный запуск и устранения возможных проблем отводилось 10 дней.

Понятия "центральное отопление" или "отопительный сезон" во многих странах и вовсе отсутствуют

Главней всего погода в доме. И бонус, если ее можно корректировать, делится Елена Королева. Тепло в квартиру пришло еще на прошлой неделе. В комнатах, а их три (помещение немаленькое), стало уютно. Комфортно детям и спать, и делать уроки. Плед и горячий чай теперь только для атмосферы. Елена говорит, радует не только то, что отопление вовремя, но и что обслуживание в срок.

Любые аварийные ситуации и другие проблемы с отоплением решают быстро, не затягивают. Для этого созданы бригады ЖЭУ - их 38 по Минску, это почти 800 рабочих. Они несут службу в дневное время. Ночью работают бригады городской аварийной службы - 12 сантехнических и 9 электромонтажных.

Отопление в жилфонде Минска и области включено на 100 %, кроме Борисова и Жодино