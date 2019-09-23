Отопление сегодня включают в школах, детских садиках и больницах Минской области

Отопление сегодня включат в минских школах, детских садиках и больницах, а также в социальных объектах Минской области. А завтра потеплеет также в жилых домах и остальных учебных учреждениях. Для правильной работы всех систем отопление включается постепенно, процесс может длится до четырех-пяти дней. В последнюю очередь тепло придет в административные здания. Если температура воздуха за окном будет повышаться, тепло отключат. В этом году конец сентября прохладнее, чем год назад. В прошлом году в жилые дома центрального региона отопление начало поступать только 1 октября.