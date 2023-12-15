Отпишись от экстремистских телеграм-каналов - правдивой информации там нет, только фейки

Информационное пространство для некоторых - это настоящее поле боя. И пусть Женевские конвенции не распространяются на ложь и подмену понятий, ведь существуют международные стандарты профессиональной этики журналиста, которыми многие оппоненты, мягко говоря, пренебрегают, нарушая один из главных принципов - право граждан на достоверную информацию. А с другой стороны они и вовсе не журналисты, а грязные деструктивные пропагандисты, которые работают без правил.

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Вспомним случай с общежитиями училищ Олимпийского резерва в Бресте и Могилеве, которые должны были принимать участников II Игр стран СНГ.



В экстремистских телеграм-каналах завирусились фото, где показаны антисанитария и по-настоящему нечеловеческие условия. Тогда белорусские СМИ узнали, что это не монтаж - кадры оригинальные, только сделаны далеко за пределами Беларуси.



По легенде "змагаров", на одном из кадров изображена девушка, которая приехала в Брест на II Игры СНГ. На деле же это студентка Университета Стульгинскиса (бывшая литовская сельхозакадемия). Стена с дырой и мебель вековой давности тоже оттуда. В статье 2017 года девушка рассказывала, как там ходят в душ по подвалам в резиновых сапогах и спят среди плесени. В "змагарской" помойке кадры же присвоили общежитию Училища олимпийского резерва Бреста. И вряд ли кто-то из этих комментаторов разбирался в правдоподобности информации. На такую аудиторию, собственно, и рассчитано.





Для размаха хайпоканалы одним Брестом решили не обходиться. Там снимки из польского общежития выдали за кадры якобы из общежития Училища олимпийского резерва Могилева. Для убедительности подписали: "Там разместят белорусских спортсменов". И здесь мимо - данный объект в Могилеве и вовсе не входит в список тех, куда заселят гостей.

Также социальное жилье в Польше выдали за общежитие Брестского педуниверситета. Тогда госСМИ удачно отбили этот фейк, а вот "змагары" ничему не научились.